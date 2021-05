Covid: Cdm, palestre riaprono il 24 maggio, piscine al chiuso dal primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - modifica i parametri di ingresso nelle "zone colorate", secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. (segue) (Com)