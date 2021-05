Sudan: Eliseo, con Conferenza internazionale Khartum torna nella comunità delle nazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla Conferenza internazionale sul Sudan hanno accettato di cancellare gli arretrati del Sudan presso l’Fmi, e una decisione finale in tal senso è attesa per il mese prossimo. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso Macron, che nel corso della conferenza stampa finale tenuta insieme al presidente del Consiglio sovrano sudanese al Burhan e premier Hamdok ha inoltre annunciato che la Francia è favorevole ad una cancellazione “pura e semplice” del suo credito di circa 5 miliardi di dollari nei confronti del Sudan. La conferenza si è tenuta alla presenza di numerosi capi di Stato e di governo africani – tra cui i leader dei vicini Egitto ed Etiopia, nonché l'amministratore delegato dell'Fmi, Kristalina Georgieva, e il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat – nonché di ministri dei Paesi sostenitori del Sudan – per l'Italia era presente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – e di dirigenti di organizzazioni internazionali, con l’obiettivo dichiarato di saldare gli arretrati del debito sudanese con i suoi donatori in vista della piena reintegrazione del Sudan nella comunità internazionale, sancita ufficialmente dalla rimozione delle sanzioni Usa nell’ottobre scorso. (segue) (Frp)