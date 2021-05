Sudan: Eliseo, con Conferenza internazionale Khartum torna nella comunità delle nazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia “è il membro più importante tra quelli del Club di Parigi. Questo per noi è il senso del sostegno alla vostra transizione. È questo il senso del nostro impegno al fianco della gioventù del Sudan che ha fatto la vostra rivoluzione”, ha affermato Macron in conferenza stampa, assicurando inoltre che la Francia “non allenterà i suoi sforzi” per accelerare il processo di riduzione del debito estero, “ma questo sforzo, insisto su questo punto, deve essere collettivo”. La riunione di oggi, ha proseguito il capo dell’Eliseo, “ha permesso di costruire un consenso su questa questione e ci aspettiamo ormai dai partecipanti (alla conferenza), che siano o no membri del Club di Parigi, di consentire lo stesso sforzo, e cioè lo sforzo necessario per liberare i sudanesi dal fardello del debito", ha aggiunto Macron. “È importante che la direzione delle coraggiose riforme economiche che avete iniziato ad attuare continui a guidare la transizione”, ha proseguito il presidente francese. “La riduzione del debito sudanese che inizieremo presto è un primo risultato di queste riforme e il ritorno del Sudan nella comunità internazionale deve essere rafforzato a livello economico e politico”, ha poi aggiunto. (segue) (Frp)