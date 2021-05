Argentina: questione debito, Fernandez fiducioso su imminente accordo con Fmi e Club di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si è detto fiducioso di poter raggiungere in "tempi brevi" un accordo di massima con il Fondo monetario internazionale (Fmi) sulla ristrutturazione del debito di 44 miliardi di dollari contratto nel 2018 e l'assenso del Club di Parigi a posticipare il pagamento di una pendenza di 2,4 miliardi di dollari in scadenza il 31 di maggio. "Sono fiducioso che riusciremo ad ottenere entrambe le cose", ha dichiarato Fernandez in un'intervista rilasciata al canale "C5n" nella quale ha effettuato un bilancio complessivo del tour europeo che lo ha visto la settimana scorsa in Portogallo, Spagna, Francia ed Italia. "Il bilancio del viaggio è positivo, quello che ci eravamo proposti lo abbiamo ottenuto, cioè che l'Europa prestasse attenzione al negoziato dell'Argentina con l'Fmi", ha spiegato il capo di Stato. Il presidente argentino ha quindi ribadito di voler raggiungere un accordo "il prima possibile", e che questo non potrà essere "a qualsiasi costo". "La pandemia ci obbliga a ripensare come sarà l'economia del futuro", ha detto. (segue) (Abu)