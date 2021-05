Medio Oriente: Casa Bianca, Biden assicura a Netanyahu sostegno per cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il quale ha ribadito il suo fermo sostegno al diritto di Israele a difendersi da "attacchi missilistici indiscriminati". Lo rende noto la Casa Bianca. Biden ha accolto con favore gli sforzi volti ad affrontare la violenza tra le comunità e riportare la calma a Gerusalemme, incoraggiando Israele a "compiere ogni sforzo per garantire la protezione dei civili innocenti", spiega la relativa nota ufficiale. I due leader hanno discusso dei progressi nelle operazioni militari di Israele contro Hamas e altri gruppi terroristici a Gaza. Il presidente Biden ha quindi espresso il suo sostegno a un cessate il fuoco e ha discusso l'impegno degli Stati Uniti con l'Egitto e altri partner a tal fine. I due leader hanno convenuto che loro e le loro squadre sarebbero rimasti in stretto contatto per aggiornamenti a proposito della situazione sul campo.(Nys)