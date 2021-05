Balcani: presidente sloveno Pahor, processo di adesione all'Ue eviterà cambiamenti ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dei Balcani occidentali devono proseguire nel loro cammino per l'integrazione europea e ciò eviterà i cambiamenti ai confini tra gli stessi. Lo ha detto ieri il presidente sloveno Borut Pahor nel corso di una conferenza stampa congiunta a Pristina con la sua omologa kosovara Vjosa Osmani. Pahor ha invitato gli Stati membri dell'Ue a proseguire il processo di allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali. "Ciò rafforzerebbe la fede della gente nella prospettiva europea, incoraggerebbe la disponibilità politica per le riforme ed eviterebbe la minaccia di pensare a cambiare i confini tra i paesi", ha detto Pahor. Il capo di Stato ha poi detto nel corso di un'intervista al quotidiano "Koha Ditore" che eventuali cambiamenti ai confini rovinerebbero la pace nei Balcani: "Anche se qualcuno pensa ingenuamente e inizia a parlare di cambiamenti di confine, sa che questo non può finire pacificamente, dato il nostro passato nella regione". Pahor ha anche affermato che il primo test per l'Ue sull'integrazione dei Balcani sarà lunedì al vertice di Brdo-Brioni. "Nella seconda metà di quest'anno, la Slovenia assumerà la presidenza dell'Unione europea e vorrei vedere alcuni movimenti positivi al riguardo. Il primo test sarà la riunione di Brdo-Brioni lunedì. Prima dell'inizio del vertice, noi farà le discussioni finali e l'incontro sarà un messaggio per l'Ue e i Paesi balcanici", ha aggiunto. (segue) (Alt)