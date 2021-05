Balcani: presidente sloveno Pahor, processo di adesione all'Ue eviterà cambiamenti ai confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua Osmani ha ringraziato la Slovenia per il suo sostegno al Kosovo e ha affermato che Pristina ha soddisfatto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti. "La visita del presidente fa parte dei preparativi per il Processo Brdo-Briuni del 17 maggio dove rappresenterò la Repubblica del Kosovo e ringrazio il presidente per l'invito. Abbiamo parlato della necessità di intensificare l'integrazione europea di tutta la regione", ha detto. "Ho assicurato al presidente che la massima priorità del Kosovo è l'integrazione nell'Ue. Le riforme che devono essere attuate nel processo sono riforme di cui le persone hanno bisogno perché includono una migliore istruzione e uno Stato di diritto più forte", ha aggiunto. "Il Kosovo ha soddisfatto tutti i requisiti per il visto la liberalizzazione e ora spetta all'Ue mantenere la sua promessa. La nostra gente è purtroppo tenuta isolata mentre altri hanno beneficiato della liberalizzazione dei visti", ha concluso Osmani. (segue) (Alt)