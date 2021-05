© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla Lectio magistralis del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi. Sono presenti all'evento il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi e Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità.Roma, Liceo scientifico linguistico classico "Edoardo Amaldi, via Domenico Parasacchi, 21 (ore 10:00)- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e la consigliere regionale Michela De Biase partecipano all'inaugurazione del centro gestito dall'organizzazione umanitaria Intersos nel quartiere romano di Torre Spaccata.Roma, via di Torre Spaccata, 157 (ore 12:00) (segue) (Rer)