Brasile: Cina sblocca export, riprende produzione vaccini AstraZeneca e SinoVac (2)

- Il funzionario ha confermato che entro la settimana prossima anche l'Istituto di ricerca Butantan di San Paolo, legato al governo dello Stato, dovrebbe ricevere una partita di principio attivo. "C'è da aspettarsi che questo carico arrivi qui intorno al 25, ma siamo ancora in attesa di conferma da parte della Cina", ha detto. Lo scorso venerdì, 14 maggio, il Butantan aveva reso noto di aver sospeso il confezionamento delle dosi di vaccino anti-covid Sinovac, avendo esaurito le scorte del principio attivo. L'istituto attende il rilascio da parte del governo cinese di un lotto con 10 mila litri di principio attivo farmaceutico (Ifa), sufficiente per la preparazione di 18 milioni di dosi, per poter riprendere la produzione. Secondo il direttore di Butantan, Dimas Covas, l'importo corrisponde a quello necessario per produrre il numero di vaccini che dovrebbero essere consegnati al ministero della Salute a maggio e giugno. (segue) (Brb)