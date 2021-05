Lavoro: Pagano (Cgil Lombardia), blocco licenziamenti va prorogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il blocco dei licenziamenti deve rimanere finché non ci sarà un sistema di ammortizzatori sociali universali è solido". Così Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia, replica dai microfoni del TgR Lombardia alle parole del ministro Orlando, oggi in visita a Milano. "Al ministro - prosegue Pagano - dico che serve più rispetto per le persone che in questo momento stanno rischiando di perdere il posto di lavoro. La parola 'favore' è meglio non utilizzarla in questi casi". "Bisogna fare molta attenzione alle parole che si usano. Il blocco licenziamenti va prorogato finché saremo fuori dall'emergenza e ci sarà un sistema che possa accompagnare le persone da lavoro a lavoro", conclude il segretario generale Cgil Lombardia. (Com)