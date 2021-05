Roma: Regione Lazio, episodio cinghiali non ricade in area parco di Veio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area del Comune di Formello, in provincia di Roma, interessata dall’episodio dei cinghiali avvicinatisi ad una cittadina all’uscita di un supermercato "non ricade nel territorio del Parco regionale di Veio. La competenza è quindi del comune di Formello che deciderà se emettere un’ordinanza per preservare la salute pubblica ed eventualmente prevedere la cattura dei cinghiali sul proprio territorio". È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "Il Parco naturale regionale di Veio - spiega la nota - si è comunque reso disponibile a mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione, all’interno dell’area protetta, nella zona limitrofa al parcheggio del supermercato". (segue) (Com)