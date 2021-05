Roma: Regione Lazio, episodio cinghiali non ricade in area parco di Veio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco "ha attivato infatti da tempo il Piano di contenimento per la gestione e il riequilibrio ecologico della fauna selvatica, che negli ultimi due mesi ha già portato alla cattura di 38 animali". "Già da tempo il Parco - spiega nella nota la Regione Lazio - sta ponendo in essere le azioni previste dai recenti accordi della Regione con associazioni agricole e ambientaliste e i vari attori presenti sul territorio, tra cui quella di fornire agli agricoltori del territorio la formazione necessaria a diventare coadiutori nelle catture; pratica che presto verrà messa in atto, come altre misure di prevenzione volte a garantire una convivenza uomo-animali, come ad esempio l’uso dei recinti elettrificati. Oltre a quanto Parco e Comune possono mettere in atto, è indispensabile associare anche azioni virtuose da parte dei cittadini, come quella di evitare di foraggiare i cinghiali con scarti di cibo". (segue) (Com)