Francia: la compagnia ferroviaria Le Train si prepara a servire le tratte interregionali

- In Francia la compagnia ferroviaria Le Train si prepara ad approfittare della liberalizzazione del settore per riempire il vuoto lasciato dall'operatore nazionale (Sncf) nelle tratte interregionali a grande velocità. Ne parla l'emittente televisiva "BfmTv", che ha intervistato l'amministratore delegato di Le Train, Alain Getraud. "Stiamo riunendo partner, banche, fondi di investimento nelle infrastrutture, imprenditori, attori locali, attori istituzionali che credono al progetto", ha detto Getraud. Lo scorso aprile Le Train ha annunciato l'intenzione di entrare nel mercato e di servire a partire da dicembre 2022 le tratte a grande velocità tra in Nuova Aquitania, soprattutto tra Arcachon, Bordeaux, Angouleme e Poitiers. "Il costo della circolazione è elevato quindi il riempimento dei treni è strategico ma siamo abbastanza fiduciosi. Giocheremo la carta della tariffa, ma non solamente, bisogna essere buoni nel servizio, la connettività a bordo, la relazione cliente, l'innovazione. Giochiamo più la carta dell'opportunità del viaggio che il prezzo", ha aggiunto l'amministratore delegato. (Frp)