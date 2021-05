Cultura: Fassina (SpR), interrogazione a Raggi su stabilizzazione organico Teatro Opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a fianco dei lavoratori del Teatro dell'Opera, impegnati a promuovere lavoro stabile. Siamo ancor più con loro oggi dopo aver appreso del trattamento riservatigli durante la presentazione alla stampa della stagione estiva". Così Stefano Fassina consigliere di Sinistra x Roma. "Da tempo, denunciamo che ridurre e precarizzare artisti e maestranze in questa prestigiosa istituzione culturale - spiega Fassina - significa ridurre qualità delle prestazioni musicali. Abbiamo presentato un ordine del giorno al Consiglio Straordinario dedicato, bocciato dalla maggioranza. Chiedevamo alla sindaca di porre in essere tutte le azioni possibili, utili a rivedere le posizioni a tempo indeterminato proposte dal Sovrintendente al fine di ridurre la precarietà: 88 contratti a tempo determinato, in contrasto con quanto indicato dalla legge 81/2019 in base alla quale si può ricorrere al precariato soltanto per 'esigenze contingenti o temporanee determinate dall'eterogeneità delle produzioni artistiche'. Nonostante la bocciatura noi non ci fermiamo. Abbiamo depositato oggi un'interrogazione alla sindaca in cui torniamo a chiedere il suo intervento per la stabilizzazione di tutti i lavoratori e una pianta organica adeguata".(Com)