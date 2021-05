G20: Mite, workshop su una recovery realmente "green"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pacchetti di misure che tutti i Paesi del mondo stanno varando per superare la crisi economica innescata dalla pandemia sono in grado di stimolare una ripartenza che sia ambientalmente sostenibile e socialmente inclusiva? I paesi del G20 hanno un ruolo chiave per guidare una ripresa che sia davvero green e indicarne il percorso con esempi come ha fatto la presidenza italiana ponendo questo tema al centro del dibattito del G20. Questo - riferisce una nota del ministero per la Transizione ecologica (Mite) - il tema del "Workshop virtuale" organizzato nell’ambito degli eventi collaterali della presidenza italiana del G20 e che si è svolto oggi, lunedì 17 maggio. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ocse (L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), si è articolato in due sessioni a cui hanno preso parte rappresentanti del governo italiano, dell’Ocse, studiosi ed esperti internazionali che hanno discusso di "Una nuova prospettiva: vincere le sfide per trarre i benefici di una recovery green". Dalle statistiche dell’Ocse sulle misure di recovery post-Covid emerge infatti che 336 miliardi di dollari sono stati stanziati dalle maggiori economie del pianeta per misure "green" ma queste misure producono effetti neutri o negativi per l’ambiente e rappresentano solo il 17 per cento del totale delle somme previste per la ripresa post-Covid. C’è, insomma, ancora una lunga strada da percorrere per realizzare una recovery che sia realmente sostenibile e inclusiva.(Com)