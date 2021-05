© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di Fininvest detenuta da Mediobanca è stata ceduta a Unicredit nel ruolo di broker. È quanto apprende “Agenzia Nova” da fonti finanziarie in merito alla vendita del pacchetto della holding della famiglia Berlusconi in Mediobanca. Le medesime fonti hanno confermato che Piazza Gae Aulenti ha agito in qualità di intermediario per conto di un compratore terzo. (Rin)