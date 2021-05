Sudan: la Francia si fa capofila del sostegno alla transizione, cancellati 5 miliardi di dollari di debito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza odierna mirava a saldare gli arretrati del debito sudanese con i suoi donatori in vista della piena reintegrazione del Sudan nella comunità internazionale, sancita ufficialmente dalla rimozione delle sanzioni internazionali nell’ottobre scorso. Come immediata conseguenza di quella decisione, a gennaio di quest’anno Washington ha promesso lo stanziamento di 1,15 miliardi di dollari in aiuti al Sudan per aiutare il governo di transizione a ripagare il debito con la Banca mondiale, mentre soltanto la scorsa settimana la Banca africana di sviluppo (Afdb) ha ufficialmente completato il processo di cancellazione degli arretrati del Sudan, reso possibile con il sostegno del governo del Regno Unito attraverso un finanziamento ponte di 148 milioni di sterline per cancellare gli arretrati del Sudan al Fondo africano di sviluppo. La Svezia, da parte sua, ha fornito un finanziamento di circa 4,2 milioni di dollari per coprire la quota di carico del Sudan per l'operazione, mentre la Repubblica d'Irlanda si è impegnata a fornire 150 mila euro per il futuro servizio del debito del Sudan. (segue) (Res)