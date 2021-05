Sudan: la Francia si fa capofila del sostegno alla transizione, cancellati 5 miliardi di dollari di debito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione del Sudan ha adottato negli ultimi mesi una serie di misure per trasformare l'economia e ricongiungersi alla comunità internazionale dopo oltre due decenni di isolamento. Tali misure includono una fluttuazione gestita della sterlina sudanese, mossa senza precedenti che ha portato a un aumento del prezzo del carburante e di altri beni essenziali. La quotazione è stata una richiesta chiave del’Fmi, con cui il Sudan dovrebbe concludere a settembre un programma di 12 mesi per ottenere una parziale riduzione del suo debito estero, che ammonta a 70 miliardi di dollari. In questo senso, prima dell’annuncio odierno di Macron, la Francia ha annunciato il mese scorso che intende fornire un prestito ponte di 1,5 miliardi di dollari per cancellare gli arretrati del Sudan presso l’Fmi, mentre la scorsa settimana il ministro delle Finanze sudanese, Gibril Ibrahim, ha annunciato che il suo Paese ha completato la seconda revisione del programma Smp (Staff Monitored Program) dell'Fmi. Prima di oggi l’ostacolo principale alla cancellazione del debito sudanese era rappresentato dalla quota di arretrati con il Club di Parigi (gruppo informale di creditori pubblici che riunisce 22 membri permanenti tra cui Francia, Stati Uniti e Russia), che rappresentava il principale creditore del Sudan con circa il 38 per cento dei circa 60 miliardi di dollari di debito estero accumulati da Khartum. (segue) (Res)