Sudan: la Francia si fa capofila del sostegno alla transizione, cancellati 5 miliardi di dollari di debito (6)

- Ma oltre alla questione della cancellazione del debito, con l’organizzazione della conferenza odierna è evidente il tentativo della Francia di estendere la sua influenza in un’area che storicamente non rientra tra i suoi interessi strategici nel continente africano. Sostanzialmente esclusa nella gestione della spartizione del Sudan e nella creazione del Sud Sudan nel 2011 – che fu invece fortemente sostenuta dagli Stati Uniti – Parigi cerca ora di prendere le redini di un dossier di primaria importanza per le sorti del continente. Anche se il Sudan non appartiene alla sua tradizionale zona di influenza, il presidente Macron sembra voler celebrare l'occasione stendendo il “tappeto rosso” alle autorità sudanesi, consapevole dell'interesse strategico di stringere una partnership con un Paese che si affaccia sul Mar Rosso e che confina con la Libia, il Ciad, l’Egitto e l’Etiopia. In particolare, il Sudan rappresenta una potenziale garanzia di stabilità in una regione – quella del cosiddetto “grande Sahel” – che vede un Ciad vivere un periodo di piena incertezza dopo la morte del presidente Idriss Deby (alleato di ferro di parigi nella lotta contro il terrorismo). In questo contesto, Parigi mira quindi ad essere la “testa di ponte” o, come esplicitamente affermato oggi dal presidente Macron nel suo intervento inaugurale, la “porta d’ingresso” attraverso la quale il Sudan possa essere pienamente reintegrato nella comunità internazionale. (Res)