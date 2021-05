Roma 2021: Maraio (Psi), candidiamo Grancio, scelta femminista per superare gestione fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Psi ha fatto una scelta chiara: per Roma ha candidato una donna capace, piena di entusiasmo, che con il sostegno di tutti noi contribuirà a rendere queste primarie più aperte e democratiche". Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio, che ha commentato la candidatura di Cristina Grancio alle primarie di Roma che correrà per il Psi. Maraio ha aggiunto: "Ce la metteremo tutta per affermare valori che da sempre fanno parte di noi. Abbiamo fatto una scelta ecologista, femminista, socialista e sono certo che i romani, stanchi di una gestione fallimentare, ci daranno un segnale chiedendo il cambiamento. In bocca al lupo a Cristina, ci aspetta tanto lavoro da fare assieme". (Com)