- "Saluteremo il coprifuoco nel giro di qualche settimana, finalmente abbiamo una data per il wedding, e i ristoranti al chiuso saranno aperti anche a cena dal primo giugno. In Cdm è stato trovato un importante punto di equilibrio. Proseguiamo verso il ritorno alla normalità". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)