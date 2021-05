Ue: Fico a Vienna, con Conferenza su futuro Europa possibili risultati innovativi per processi decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita ufficiale a Vienna del presidente della Camera, Roberto Fico, "la prima all’estero dallo scoppio della pandemia", si legge in un suo post su Facebook. "Ho avuto modo di confrontarmi con i presidenti del Nationalrat e del Bundesrat, Wolfgang Sobotka e Christian Buchmann, sul ruolo che i nostri Parlamenti hanno avuto nell’affrontare le sfide imposte dall’emergenza e sul modo in cui i nostri Paesi intendono utilizzare le risorse europee del Next generation Eu", spiega Fico. "Dialogo e scambio di esperienze sono di grande importanza per rafforzare i nostri rapporti, a maggior ragione in una fase delicata come quella che tutta l’Europa sta attraversando. In quest’ottica credo che la Conferenza sul futuro dell’Europa che si è aperta nei giorni scorsi potrà svolgere una funzione essenziale di ascolto, raccolta ed elaborazione di istanze per raggiungere risultati innovativi sui processi decisionali, e in questo modo avvicinare ancora di più cittadini e istituzioni europee", conclude. (Rin)