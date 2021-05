Medio Oriente: Ashkenazi ringrazia Blinken per sostegno Usa su escalation Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, ha avuto oggi un colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante il quale il capo della diplomazia di Gerusalemme ha ringraziato l’omologo statunitense per il sostegno di Washington al diritto di Israele a difendersi da Hamas e per aver bloccato una dichiarazione congiunta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe chiesto un cessate il fuoco immediato senza condannare il lancio di razzi da Gaza. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, sottolineando come Ashkenazi abbia assicurato a Blinken che "Israele continuerà ad agire contro l'organizzazione terroristica di Hamas fino a quando la pace non sarà ripristinata nelle comunità nel sud e nel centro del Paese". Il ministro degli Esteri di Israele ha inoltre affermato che “l'intera comunità internazionale deve condannare Hamas, che usa i civili come scudi umani”. "Ringraziamo i nostri buoni amici, gli Stati Uniti, per il costante sostegno alla nostra parte", ha concluso Ashkenazi.(Res)