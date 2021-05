Recovery: Gentiloni, riforme non sono gentile concessione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme previste dal Pnrr "non sono una gentile concessione all’Unione europea. Non è che facciamo la riforma per rendere più efficace la Pubblica amministrazione o per rendere più veloce la giustizia, per avere una società più dinamica o uno sviluppo più sostenibile perché ce lo chiede Bruxelles. È nell’interesse dell’Italia. La differenza è che questa volta c’è un incentivo fortissimo a fare queste riforme, che è una grandissima mole di risorse economiche che arrivano dall’Europa". Lo ha detto a "e- Venti" su Sky Tf24 il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. (Rin)