Cile: amministrative, per la prima volta la capitale Santiago avrà un sindaco comunista (4)

- Per la Costituente si sono presentati in totale 1.373 candidati, di cui 649 donne e 629 uomini, ai quali si aggiungono 95 candidati indigeni votabili solo da chi si autodefinisce come tale nelle liste elettorali. Secondo i dati del servizio elettorale, 793 dei 1.278 candidati per distretto sono indipendenti ma associati a un partito politico. I costituenti avranno quindi nove mesi di tempo, prorogabili per altri tre mesi, per redigere il nuovo ordinamento. Il testo finale dovrà quindi essere sottoposto a un ulteriore conferma da parte della popolazione, con apposito plebiscito. (segue) (Abu)