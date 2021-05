Cile: amministrative, per la prima volta la capitale Santiago avrà un sindaco comunista (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile aveva votato a grande maggioranza a favore della riforma dell'attuale costituzione in uno storico referendum tenuto il 25 ottobre. Il Sì alla riforma aveva ottenuto oltre il 78 per cento delle preferenze, mentre nel quesito sul tipo di assemblea incaricata di redigere il testo si era imposto con oltre il 79 per cento il modello interamente costituente, aperto alle candidature indipendenti e con composizione di genere egualitaria e 17 seggi riservati a rappresentanti delle comunità indigene. (segue) (Abu)