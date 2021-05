Cile: amministrative, per la prima volta la capitale Santiago avrà un sindaco comunista (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni per la definizione dei 155 deputati della Costituente si sono aggiunte quelle amministrative, municipali e regionali, per la scelta dei consiglieri e dei sindaci di 346 comuni e dei governatori delle sedici regioni del Paese. Un appuntamento visto da tutti come un importante test elettorale in vista delle presidenziali del prossimo ottobre. Secondo dati ufficiali del Servizio elettorale (Servel) alle tre elezioni simultanee hanno partecipato ben 16.730 candidati in totale. Dal punto di vista politico, oltre a definire le nuove autorità locali, le elezioni amministrative insieme a quelle della Costituente rappresentano anche un test in vista delle elezioni presidenziali di ottobre. Alle amministrative il centrosinistra si è presentato diviso in due coalizioni: Unità costituente, formato tra gli altri da Democrazia cristiana (Dc) e Partito socialista (Ps) e il Frente Amplio, composto da Rivoluzione democratica (Rd) e Convergenza sociale (Cs) come principali azionisti. (Abu)