Rifiuti: Gualtieri, tema affrontato con incapacità da giunta in carica

- Sulla gestione dei rifiuti a Roma "abbiamo visto una incapacità dell'amministrazione di affrontare il problema, che via via è peggiorato. Noi spendiamo molti soldi perché non sappiamo gestire i rifiuti, 200 milioni di euro all'anno che si trasformano in tasse più alte per i cittadini". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, nel corso di una visita nel Municipio XII di Roma a Massimina. "Gli obiettivi astratti dati dall'amministrazione sul porta a porta non sono stati raggiunti. Noi invece elaboreremo un piano articolato, faremo delle nostre proposte adeguate a una Capitale europea, perché a Roma questo problema non è stato gestito", ha concluso. (Rer)