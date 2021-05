Covid: Gallone (FI), bene graduali riaperture, Italia riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la decisione di ridurre gradualmente il coprifuoco fino alla sua completa eliminazione. E bene anche la scelta, con un cronoprogramma dettagliato, di autorizzare i matrimoni, le cerimonie e gli eventi dal 15 giugno con green pass e di riaprire i centri commerciali nei weekend, i ristoranti al chiuso, i parchi tematici e le palestre". Lo afferma, in una nota, Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Insomma, l'Italia riparte grazie ad una campagna vaccinale che, per merito del generale Figliuolo, ha ingranato la marcia, al sacrificio della maggior parte degli italiani che hanno rispettato le norme di sicurezza e a un governo di salute pubblica che ha saputo fare le scelte giuste al momento giusto, valutando il rischio ragionato - sottolinea -. Le attività che fino ad oggi hanno sofferto più di altre a causa dello stop forzato, come quelle che si occupano di wedding ed eventi, possono finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Forza Italia si è battuta proprio per tutte le categorie di lavoratori maggiormente penalizzate, che erano ferme da più di un anno e che non erano state economicamente sostenute in maniera adeguata. Far ripartire anche loro è un concreto segnale di ottimismo per l'immediato futuro del nostro Paese, perché il lavoro e la speranza sono il vaccino più efficace".(com)