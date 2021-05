Covid: Serracchiani (Pd), bene nuove riaperture, premiata linea governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le importanti misure di queste ore sono il frutto della linea di gradualità e buon senso adottata subito dal governo che il Pd ha condiviso e sostenuto convintamente. La scelta del 'rischio ragionato', delle riaperture in sicurezza che tenevano conto dell'andamento della circolazione del virus e dell'avanzamento della campagna vaccinale consente oggi nuovi decisivi allentamenti delle restrizioni tra cui, di particolare significato anche per il valore economico per il settore, l'estensione dell'apertura dei centri commerciali anche durante il fine settimana. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, per noi era fondamentale riaprire per non chiudere più, e questo era possibile solo rispettando la sicurezza. Non ci sono mai interessate bandierine, né presunti derby tra aperturisti e non, né privilegiare l'interesse di partito con della propaganda a buon mercato. La strada della responsabilità sta dando i risultati attesi per le imprese, le famiglie, i tanti operatori economici che hanno sofferto le restrizioni, e questo è ciò che importa". Lo afferma in una nota, Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. (Com)