Sudan: Di Maio, Italia sostiene transizione democratica fin dal primo momento

- L’Italia ha sostenuto il Sudan nel processo di transizione democratica fin dal primo momento, consapevole che investire nella sua sicurezza significa investire nella sicurezza dell’Italia e dell’Europa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una dichiarazione rilasciata a margine della Conferenza internazionale sul Sudan, in corso oggi a Parigi. “Il Sudan è un Paese fondamentale per l’Europa e per l’Italia, un Paese che si trova al crocevia tra il Corno d’Africa e il Sahel e che se è più stabile ci aiuta a gestire e a combattere i traffici illeciti di esseri umani ma anche il terrorismo. Questo significa investire nella sicurezza dell’Italia e dell’Europa”, ha detto Di Maio. “(Il Sudan) è anche un Paese in cui possiamo costruire nuove opportunità per le nostre imprese, per il nostro export e per fare investimenti, e lavorare a conferenze come queste significa lavorare al futuro, alla sicurezza e alla prosperità economica non solo dell’Africa ma di tutta l’Europa e di tutto il Mediterraneo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)