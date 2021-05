Scuola: Bianchi a tavola rotonda Unesco su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato, questo pomeriggio, in videoconferenza, alla tavola rotonda ministeriale sull'attuazione dell'Educazione allo sviluppo sostenibile per il 2030. La tavola rotonda è stata promossa nell'ambito della Conferenza mondiale dell'Unesco dedicata proprio all'Educazione allo sviluppo sostenibile (17-19 maggio 2021) per il 2030 e organizzata con la collaborazione della Repubblica Federale di Germania. "Lo sviluppo sostenibile deve essere un tema cardine a livello internazionale - ha sostenuto Bianchi -. Perché la sostenibilità vuol dire non solo trasformazione ambientale, ma anche sociale". La tavola rotonda è stata condotta da Stefania Giannini, vicedirettore dell'Unesco per l'Educazione, ed è stata promossa con l'obiettivo di dare l'opportunità ai Ministri dell'Istruzione di presentare gli impegni e i Piani nazionali per dare attuazione all'Educazione allo sviluppo sostenibile per il 2030 e discuterne le sfide e le opportunità. Il ministro Patrizio Bianchi ha ricordato le iniziative del governo per la sostenibilità, a partire dalle Linee guida adottate nel 2015 - insieme al ministero dell'Ambiente - per le scuole primarie e secondarie. E, dal 2019, la legge sull'insegnamento obbligatorio dell'Educazione civica in tutti i gradi d'istruzione che prevede anche la realizzazione di percorsi didattici sullo sviluppo sostenibile e sulle nuove tecnologie. "Siamo pronti a rilanciare un nuovo programma per la sostenibilità e l'ambiente - ha anticipato Bianchi -. L'istruzione e la formazione hanno un ruolo centrale. Dobbiamo costruire sistemi educativi che sappiano formare cittadini capaci, attivi e responsabili per la salute del nostro pianeta". (com)