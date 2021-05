Messico: energia, sospesa a tempo indeterminato riforma Legge idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Juan Pablo Gomez Fierro ha disposto la sospensione a tempo indeterminato e con effetti generali dell'entrata in vigore della Legge sugli idrocarburi, uno dei provvedimenti voluti dal governo del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, per riordinare il comparto. Il provvedimento, ha spiegato il magistrato a capo del tribunale amministrativo specializzato in concorrenza economica, riporta in vigore la normativa precedente alla Legge, promulgata il 4 maggio. "Si sottolinea che gli effetti della misura cautelare non ricadono solo" su chi ha presentato ricorso, "ma su tutti i concessionari dei mercato degli idrocarburi, petroliferi e petrolchimici". Per non creare un vuoto normativo, ha proseguito Gomez Fierro, "si dispone che le autorità responsabili" continuino ad applicare la legge nella sua formulazione originarie. (segue) (Mec)