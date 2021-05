Messico: energia, sospesa a tempo indeterminato riforma Legge idrocarburi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione a tempo indeterminato, che potrà essere nel caso sciolta da un intervento della Corte costituzionale, segue quelle provvisorie comminate da Gomez Fierro la settimana scorsa in risposta a diversi ricorsi. Il ministero dell'Energia aveva reso nota la disponibilità a modificare il testo delle riforme, contenuto in gran parte negli articoli transitori, nel caso fosse stato disposto lo stop totale. Il governo, si leggeva in una nota, continuerà a lavorare “nelle sedi opportune” per rimuovere la sospensione ed, eventualmente, “portare le modifiche necessarie perché sia garantito in Messico l’adeguato bilancio energetico” sia possibile “eliminare le pratiche illecite”. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva censurato i primi interventi di sospensione parlando di una “comprensibile” sudditanza del magistrato ai gruppi di interesse: “Alcuni lo fanno perché sono conservatori, altri per denaro”. Il capo dello Stato ha rimarcato che non spetta a lui indagare sull’operato dei giudici ma ha rivendicato il compito di “difendere la nazione”. (segue) (Mec)