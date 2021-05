Messico: energia, sospesa a tempo indeterminato riforma Legge idrocarburi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge nel mirino è considerata un altro colpo alla Riforma energetica con cui, nel 2013-2014 l'allora presidente Enrique Pena Nieto aveva aperto il comparto ai capitali privati e stranieri, rompendo decenni di monopolio statale. Riconoscendo “l’interesse nazionale” come criterio ispiratore, la riforma potrebbe rafforzare il peso della compagnia statale Pemex (Petroleos de Mexico) nel mercato delle benzine. Le modifiche alla Legge sugli idrocarburi puntano - tra le altre cose - a legare la consegna dei permessi per commercializzare le benzine al possesso di una minima dotazione infrastrutturale, designata dal ministero dell'Energia, ritirando il permesso già ottenuto a quelle imprese che non dovessero averlo. (segue) (Mec)