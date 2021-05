Messico: energia, sospesa a tempo indeterminato riforma Legge idrocarburi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso si consente alla Pemex la possibilità di prendere possesso delle istallazione degli attori che mettono in pericolo imminente la sicurezza energetica nazionale e l'economia del Paese. Ed è proprio quest'ultima una delle tre norme di cui Fierro ha disposto la sospensione, estendendola alla parte in cui si dice che per il controllo degli impianti occupati possono essere contrattate anche altre imprese statali. Sospesa anche la parte che autorizza la revoca dei permessi già concessi. Nel corso del dibattito parlamentare è invece caduta una parte della riforma - "la caduta della regolazione asimmetrica" - che avrebbe consentito a Pemex di operare senza alcuni dei vincoli che aveva sulla commercializzazione delle benzine sul territorio. (segue) (Mec)