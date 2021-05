Covid: De Petris (Leu), ottimo risultato raggiunto grazie a responsabilità e prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di riaperture deciso dalla cabina di regia "coniuga un progressivo ma deciso allentamento delle restrizioni con il mantenimento della gradualità e della necessaria prudenza. Procedendo in questo modo, senza fughe in avanti e senza cedere alle pressioni di chi voleva riaprire tutto e subito col rischio di dover poi fronteggiare una nuova ondata pandemica, abbiamo raggiunto questo risultato. Ora bisogna continuare su questa strada. Finalmente si vede la fine del tunnel ma per superare definitivamente la pandemia bisogna continuare a muoversi con responsabilità e prudenza". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. (Com)