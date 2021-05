Covid: FI, ripartenza gioco legale a luglio non condivisibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le anticipazioni riguardanti la data di riapertura delle sale del gioco legale pubblico a partire dall'1 luglio non sono condivisibili sotto vari punti di vista e ci auguriamo siano riviste. Da tempo denunciamo, e non solo noi, gli interessi della criminalità a gestire il gioco illegalmente da soprattutto sono chiuse le sale del gioco pubblico legale. La chiusura di queste attività, tra l'altro, costa allo Stato 20 milioni di euro al giorno di entrate fiscali molte delle quali finiscono in mano, appunto, alla criminalità gioco on line illegale". Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Mauro D'Attis, Maurizio D'Ettore e Andrea Ruggieri. "Portare all'1 luglio la data di apertura delle sale (che avrebbero già gli stessi standard di sicurezza delle altre attività come i ristoranti, i cinema o le palestre) è senza criterio - aggiungono - e rischia di buttare definitivamente per strada un comparto, legale, che occupa circa 130 mila addetti. La scelta suona oltretutto fortemente discriminatoria, anche perché di fatto si mantengono chiuse le sale gioco legali e si consentono le lotterie. Il nostro impegno per anticipare la riapertura di queste attività non verrà meno alla luce anche degli importanti passi in avanti fatti durante le audizioni in commissione Vigilanza banche dalle quali si sono già avuti segnali di apertura per evitare, anche lì, la ingiusta discriminazione nei confronti delle aziende del settore del gioco legale del quale, ricordiamo, il concessionario è lo Stato". (com)