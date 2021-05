Medio Oriente: Erdogan, Biden ha “le mani insanguinate” per il suo sostegno a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato oggi l’omologo statunitense, Joe Biden, di avere “le mani insanguinate” a causa del suo sostegno a Israele nel conflitto nella Striscia di Gaza. Parlando in una conferenza stampa al termine della riunione del gabinetto del governo Erdogan ha dichiarato: “Stai scrivendo la storia con le tue mani insanguinate”. In queste settimane ha lanciato una vera e propria campagna diplomatica con l’obiettivo dichiarato di “mobilitare” il mondo islamico e la comunità internazionale a difesa di Gerusalemme e dei palestinesi. Oggi Erdogan, ha avuto una conversazione telefonica con papa Francesco al quale ha espresso l’intenzione di creare un fronte comune internazionale, includendo anche il mondo cristiano, per porre fine alla “barbarie” perpetrata da Israele contro i palestinesi e la santità dei luoghi di Gerusalemme. In queste settimane Erdogan ha intrattenuto diverse conversazioni telefoniche con capi di Stato e di governo di diversi Paesi, islamici e non. Dopo due prime telefonate con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, e con il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, Erdogan ha sentito in questi giorni i leader di Russia, Qatar, Giordania, Kuwait, Malesia, Indonesia, Algeria, Uzbekistan, Pakistan, Kirghizistan, Afghanistan, Iraq, Nigeria, Libia e Oman. In tutte le conversazioni, secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, Erdogan ha descritto come “terrorismo” gli attacchi di Israele, definendoli “fuorilegge e disumani” e sostenendo che siano diretti essenzialmente “contro tutti i musulmani”.(Tua)