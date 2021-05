Amministrative: Di Maio, suggellato patto per futuro Napoli, adesso nome valido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di incontri sul territorio, dopo aver ascoltato il mondo delle imprese e la società civile, "a Napoli abbiamo suggellato un ambizioso patto per le prossime amministrative". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una nota sul suo profilo Facebook. "Il Movimento e il Pd correranno insieme, partendo dai temi e dall’ascolto dei cittadini. Adesso avanti, scegliamo un nome valido per la città di Napoli”, ha dichiarato Di Maio. (Res)