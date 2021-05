Governo: Cdm, nuove nomine al Mims

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le nomine di Massimo Sessa a presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di Ilaria Bramezza a capo del dipartimento delle Opere pubbliche e risorse umane e strumentali, deliberate oggi dal Consiglio dei ministri, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili completa l’individuazione delle figure apicali. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione a marzo scorso, il ministro Enrico Giovannini ha confermato l’ingegnere Sessa alla guida dell’organo consultivo tecnico dell’amministrazione e nominato il nuovo capo di dipartimento scegliendo una figura di alto profilo professionale con esperienze specifiche maturate all’interno del dicastero e presso enti territoriali. Le nomine di oggi seguono quelle del consigliere Mauro Bonaretti come capo del dipartimento Trasporti e Navigazione e la dott.ssa Daniela Marchesi a capo del dipartimento Programmazione e Infrastrutture di Trasporto a Rete decise nelle scorse settimane. (com)