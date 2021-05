Usa: Covid, Washington condividerà con il mondo altre 20 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che Washington condividerà con il mondo almeno 20 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 in più rispetto alle 60 milioni di dosi AstraZeneca annunciate in precedenza. Biden, riferisce l'emittente "Cnn", ha detto che verranno condivise almeno 20 milioni di dosi entro la fine del prossimo mese, tra cui Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca, che dovrà essere approvato dall’Autorità regolatoria federale prima di essere inviato all’estero. In totale sono 80 milioni le dosi che gli Usa prevedono di condividere con il resto del mondo. (Nys)