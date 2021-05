Cile: mercati temono risultato elettorale, Borsa giù del 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Ipsa della borsa di Santiago del Cile ha registrato in apertura dei mercati il suo maggior calo dal mese di marzo del 2020, con un -9,21 per cento, perdendo in una sola seduta tutti i guadagni dell'anno. Si tratta, segnalano gli analisti, di una reazione al risultato delle elezioni per la composizione dell'Assemblea costituente dove lo schieramento conservatore non è riuscito ad ottenere il terzo dei seggi necessari a bloccare iniziative di stampo radicale in grado di stravolgere l'attuale ordinamento. A metà seduta l'indice segna una leggera ripresa ma continua in territorio ampiamente negativo con un -7,79 per cento. Fonti di due delle maggiori banche d'investimento statunitensi hanno dichiarato al quotidiano "La Tercera" che il calo è da mettere in relazione con il risultato elettorale e l'incertezza sul piano politico ed economico legata all'affermazione di settori considerati "radicali" dal punto di vista politico ed economico. "I risultati testimoniano la profonda sfiducia nelle strutture politiche tradizionali che si potrebbe tradurre in un processo di redazione della Costituzione molto travagliato", affermano da Goldman Sachs. "La tenuta del centrodestra avrebbe garantito una barriera a proposte che pregiudicano gli investimenti sul medio e lungo termine", affermano invece da Jp Morgan. (segue) (Abu)