Roma 2021: Gualtieri, registriamo difficoltà centrodestra a rinnovarsi e trovare nomi, noi avanti

- Sul candidato del centrodestra che ancora non c'è "aspettiamo, facciamo la nostra corsa. Registriamo questa difficoltà a esprimere la candidatura e a realizzare un rinnovamento con nuovi nomi e nuovi volti". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, nel corso di una visita nel Municipio XII di Roma a Massimina. "Sappiamo quanto Roma ha pagato l'esperienza fallimentare del governo di centrodestra - ha aggiunto - Vediamo che questa difficoltà deriva anche da questo. Noi siamo concentrati sulla nostra campagna e sappiamo che il centrodestra sarà un avversario importante in questa campagna elettorale ma siamo certi che i cittadini saranno con noi". (Rer)