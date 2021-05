Albania: Cas riscontra alcune irregolarità durante prime verifiche su materiale elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per gli appelli e le sanzioni dell’Albania (Cas) ha riscontrato delle irregolarità in almeno sei scatoloni contenenti le schede e materiale elettorale dell’ultima tornata svoltasi il 25 aprile. Secondo quanto riportato dall’edizione in albanese dell’emittente “Euronews”, alle 13 di oggi il Cas ha riscontrato la mancanza in almeno sei scatoloni della relazione del dispositivo di identificazione elettronica, i registri degli elettori o l'elenco degli elettori. Dopo aver aperto tutte le urne contestate, il Cas si aggiornerà e deciderà in merito. Le operazioni di verifica sono state richiesta a gran voce dai partiti di opposizione che hanno perso alle scorse elezioni: il Partito democratico e il Movimento socialista per l’integrazione guidato dalla moglie del presidente Ilir Meta. Questi hanno denunciato brogli e irregolarità in diversi distretti regionali del Paese. (segue) (Alt)