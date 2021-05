Albania: Cas riscontra alcune irregolarità durante prime verifiche su materiale elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per gli appelli e le sanzioni dell'Albania (Cas), parte della commissione elettorale centrale (Cec), ha deciso lo scorso 12 maggio di respingere diverse richieste di appello legate alle elezioni dello scorso 25 aprile da parte di vari soggetti elettorali, chiedendo ai promotori una revisione. Altre richieste sono state, invece, accolte e ammesse alle successive fasi di valutazione. E' quanto riferisce il portale d'informazione "EuroNews Albania", fornendo un aggiornamento sulla situazione legata ai ricorsi dopo le elezioni di domenica 25 aprile. Nello specifico, la commissione ha deciso di avviare il processo di verifica per alcune richieste d'appello pervenute dal Movimento socialista per l'integrazione (Smi), dal Partito democratico (Dp) e dai candidati indipendenti Ilijaz Shehu, Boiken Abazi e Kreshnik Merxhani. La valutazione dei ricorsi è iniziata nella mattinata odierna. Tra le istanze respinte dal Cas anche quella promossa da Tahsim Mehmeti, candidato alla carica di deputato a Valona e da Kostaq Papa esponente della coalizione Abeok, che si era rivolto alla Commissione per ottenere l'annullamento dei risultati nel distretto elettorale di Tirana. Il Cas ha, inoltre, deciso di non accogliere l'istanza di valutazione dei ricorsi della candidata del Dp, Lediana Fratari, per il riconteggio dei voti relativi ai candidati di Tirana. In totale, nell'ambito delle elezioni tenutesi nel mese di aprile, la commissione per i ricorsi e gli appelli ha ricevuto quindici richieste. Di queste, 9 provengono dal Partito democratico, 4 sono state promosse dallo Smi e 2 dalla coalizione Abeok. (segue) (Alt)