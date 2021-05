Perù: candidato presidente Castillo, rivedere tasse e royalties per imprese minerarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio condotto dalla Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi) Castillo ottiene il 34,4 per cento delle preferenze degli elettori, rispetto al 32,6 per cento della sfidante Keiko Fujimori (Forza popolare). Nel sondaggio diffuso sempre dalla Cpi lo scorso 25 aprile il candidato di Peru Libre otteneva il 35,5 per cento dei favori rispetto al 23,1 per cento della leader di Fp. Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù è previsto per il 6 giugno. Al primo turno, celebrato l’11 aprile, Pedro Castillo ha ottenuto il 19 per voti dei voti validi, mentre Keiko Fujimori ha totalizzato il 13 per cento delle preferenze. I due candidati terranno due dibattiti in vista del voto il 23 e 30 maggio. Il primo, riferisce la stampa peruviana, riguarderà le squadre tecniche, mentre il secondo vedrà confrontarsi i due candidati alla presidenza. (Brb)