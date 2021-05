Roma 2021: Gualtieri, sì riforma poteri, ma non sia alibi per non fare le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che non ci sia ancora una riforma dei poteri di Roma Capitale "non deve essere un alibi per non fare le cose. Ci sono state stagioni di governo di questa città in cui sono state fatte cose importanti anche senza cambiare la costituzione e le leggi di Stato". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, nel corso di una visita nel Municipio XII di Roma a Massimina. "bene più poteri, semplificazione e più risorse ma non sia un alibi per fare le cose che si possono fare. Ci sono stati sindaci come Argan, Petroselli, Veltroni e Rutelli che le cose le hanno fatte", ha concluso. (Rer)