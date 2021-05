Innovazione: Starace (Enel), mezzo per arrivare alla sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’innovazione è un mezzo per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità: noi come Enel vogliamo essere sostenibili per minimizzare i rischi della compagnia, in modo che possa superare la prova del tempo. Così Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervenuto oggi alla cerimonia di apertura del Centro per la sostenibilità e i cambiamenti climatici della Bologna Business School. “Per innovare occorre partire dai problemi e identificando gli errori fatti nel corso dell’anno: più che errori quelle pratiche ereditate dal passato che allo stato attuale non risultavano più corrette”, ha spiegato, sottolineando la necessità di abbracciare il cambiamento attraverso l’innovazione di processi, business e organizzazioni. (Ems)