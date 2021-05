Sicurezza: Ue, discussione con partner internazionale su sfide a cybersicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), in collaborazione con la presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea e l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (Euiss), ha tenuto oggi una discussione con gli Stati membri dell'Ue e i partner internazionali che si è concentrata su come affrontare le sfide della sicurezza internazionale legate al cyberspazio. Lo si apprende dal Seae che ha specificato che, oltre a tutti gli Stati membri dell'Ue, hanno partecipato anche Australia, Canada, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Repubblica di Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Lo scopo era di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi approcci diplomatici per prevenire, scoraggiare, dissuadere e rispondere alle attività informatiche dannose, e di identificare le opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale a questo scopo. Per questo, le discussioni si sono basate su uno scenario in cui il territorio di uno Stato membro fittizio dell'Ue e un Paese partner sono oggetto di attività informatiche dannose, che hanno colpito una più ampia comunità internazionale. (segue) (Beb)